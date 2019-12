Πέθανε η Marie Fredriksson των Roxette

Η τραγουδίστρια του σουηδικού pop rock συγκροτήματος είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον εγκέφαλο το 2002.

Η Marie Fredriksson, τραγουδίστρια των Roxette, έφυγε από την ζωή την Δευτέρα στην ηλικία των 61 ετών. Ο θάνατος της Σουηδής μουσικού έγινε γνωστός μέσω ανακοίνωσης της οικογένειας της στην εφημερίδα Expressen.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε πως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αγαπητούς μας καλλιτέχνες έφυγε» αναφέρει η λιτή ανακοίνωση. Σύμφωνα με την οικογένεια ο θάνατος της Fredriksson έχει σχέση με «την προηγούμενη ασθένεια» της.

Το 2002 η τραγουδίστρια των Roxette είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον εγκέφαλο και εξαιτίας της θεραπείας είχε μειωμένη ακοή ενώ έχασε την όραση της στο ένα μάτι. Παρά τα προβλήματα υγείας, το 2009 επέστρεψε στην σκηνή με τους Roxette μέχρι την διάλυση του συγκροτήματος το 2016.

Οι Roxette σχηματίστηκαν το 1986 από την Marie Fredriksson και τον Per Gessle στην Σουηδία και έγιναν παγκοσμίως γνωστοί λίγα χρόνια αργότερα με την κυκλοφορία του «Look Sharp!». Ανάμεσα στις πολλές επιτυχίες τους συγκαταλέγονται τα «Listen To Your Heart» και «It Must Have Been Love», με το δεύτερο μάλιστα να ηχογραφείται ξανά για το soundtrack του «Pretty Woman».

«Ο χρόνος περνά τόσο γρήγορα. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που περνάγαμε μέρες και νύχτες στο μικροσκοπικό διαμέρισμα μου και μοιραζόμασταν ανέφικτα όνειρα. Και τελικά τι όνειρο καταφέραμε να μοιραστούμε! Νιώθω τιμή που γνώρισαν το ταλέντο και την γενναιοδωρία σου. Όλη μου αγάπη πάει σε σένα και την οικογένεια σου. Τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια» έγραψε στο Twitter ο Gessle.