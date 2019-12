Απίστευτο βίντεο: Δείτε τη σύγκρουση δύο τεράστιων κρουαζιερόπλοιων σε λιμάνι στο Μεξικό

Δύο κρουαζιερόπλοια συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μέσα στο λιμάνι του Κοσούμελ, στο Μεξικό, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στην πρύμη του Carnival Glory, της ναυτιλιακής εταιρείας Carnival Corporation.

Απίστευτες στιγμές αποτυπώνονται σε βίντεο που αναρτήθηκε σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης από τους επιβάτες ενός τρίτου πλοίου.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Κοσούμελ επιβεβαίωσαν το συμβάν, που σημειώθηκε γύρω στις 8.30 τοπική ώρα και έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών ή των μελών των πληρωμάτων. Η Carnival Corporation δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L

— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019