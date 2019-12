Πέθανε η συνθέτης που έγραψε το μουσικό θέμα στα «Φιλαράκια»

Share on Facebook

Tweet on Twitter

Η Allee Willis έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 72 ετών – Η συνεργασία με τους Earth, Wind and Fire που έγραψε ιστορία

Την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 72 ετών, άφησε στο Λος Άντζελες η Allee Willis, η συνθέτης που δημιούργησε το μουσικό θέμα της δημοφιλούς σειράς «Τα Φιλαράκια».

Ο θάνατός της οφείλεται σε καρδιακή προσβολή. Η Allee Willis έγραψε το τραγούδι «I’ll Be There for You», το οποίο ερμήνευσε το συγκρότημα «The Rembrandts».

«Αναπαύσου στην Boogie Wonderland, 10 Νοεμβρίου 1947-24 Δεκεμβρίου 2019» έγραψε στο Instagram ο -επί χρόνια σύντροφός της- Prudence Fenton, ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο το θλιβερό νέο.

Η Alee Willis είχε κερδίσει βραβείο Grammy για τη σύνθεση του soundtrack στην ταινία «Ο μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς». Πριν κάνει επιτυχία με το τραγούδι τίτλων της σειράς «Τα Φιλαράκια», είχε συνεργαστεί με το συγκρότημα της ντίσκο Earth, Wind and Fire, συνθέτοντας το τραγούδι «Boggie Wonderland» και κάνοντας την παραγωγή στο «September».