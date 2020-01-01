Κοινωφελής Εργασία: «Κλείδωσαν» οι 35.424 θέσεις ανά δήμο όλες οι θέσεις ανά Δήμο.

Κλείδωσαν οι 35.424 θέσεις της νέας Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και σε 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, από τις συνολικά 36.500 θέσεις που θα δημιουργηθούν μέσω του προγράμματος.
Η κατανομή των υπόλοιπων θέσεων μέχρι και τις 36.500 που έφτασαν τελικά, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, μετά και από πρόσθετα αιτήματα δήμων και υπηρεσιών αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες, αφού η προκήρυξη του προγράμματος σύμφωνα με πληροφορίες θα βγει στον «αέρα» στα τέλη Ιανουαρίου με τις αιτήσεις να ξεκινούν στις αρχές Φεβρουαρίου.
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ
|ΦΟΡΕΑΣ
(Δήμος / Περιφέρεια)
|Ζητούμενες Θέσεις
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
|55
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
|135
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
|28
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
|19
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
|291
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
|46
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΕΒΡΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ
|253
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΕΒΡΟΥ
|ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ
|73
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΕΒΡΟΥ
|ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ
|60
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΕΒΡΟΥ
|ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ
|19
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΕΒΡΟΥ
|ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
|55
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΘΑΣΟΥ
|ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ
|52
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΑΒΑΛΑΣ
|ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
|244
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΑΒΑΛΑΣ
|ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
|64
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΑΒΑΛΑΣ
|ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
|118
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΞΑΝΘΗΣ
|ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
|73
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΞΑΝΘΗΣ
|ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
|55
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΞΑΝΘΗΣ
|ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
|186
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΞΑΝΘΗΣ
|ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
|28
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΡΟΔΟΠΗΣ
|ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
|64
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΡΟΔΟΠΗΣ
|ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
|55
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΡΟΔΟΠΗΣ
|ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
|235
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΡΟΔΟΠΗΣ
|ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
|55
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|248
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|109
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|105
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|83
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|67
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|73
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|55
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|82
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|91
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|73
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|90
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|91
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|100
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|153
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|172
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|73
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|109
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|190
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|64
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|91
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|181
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|91
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|100
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|82
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|208
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|226
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|91
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|64
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|83
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|253
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|76
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|127
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|156
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|174
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|392
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|105
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|136
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|1.027
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|181
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|172
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|100
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|217
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|217
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|136
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
|446
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|100
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΗΣΩΝ
|ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΝΗΣΩΝ
|19
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΗΣΩΝ
|ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΗΣΩΝ
|37
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΗΣΩΝ
|ΚΥΘΗΡΩΝ ΝΗΣΩΝ
|19
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΗΣΩΝ
|ΠΟΡΟΥ ΝΗΣΩΝ
|19
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΗΣΩΝ
|ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΝΗΣΩΝ
|69
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΗΣΩΝ
|ΣΠΕΤΣΩΝ ΝΗΣΩΝ
|19
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΗΣΩΝ
|ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΝΗΣΩΝ
|28
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΗΣΩΝ
|ΥΔΡΑΣ ΝΗΣΩΝ
|11
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|208
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|127
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|172
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|145
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|296
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|87
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|87
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
|163
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|183
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|181
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|229
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|413
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|177
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΙΚΑΡΙΑΣ
|ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
|37
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΙΚΑΡΙΑΣ
|ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ
|15
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
|97
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
|165
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|186
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΛΗΜΝΟΥ
|ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
|7
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΛΗΜΝΟΥ
|ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
|55
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΣΑΜΟΥ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
|85
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΣΑΜΟΥ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
|52
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΧΙΟΥ
|ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ
|13
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΧΙΟΥ
|ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ
|145
|ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΧΙΟΥ
|ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ
|9
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|267
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|73
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|82
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|64
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|145
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|73
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|60
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
|55
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
|109
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
|46
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
|100
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
|519
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|310
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
|100
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
|73
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
|69
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ
|46
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
|85
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
|55
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
|130
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
|ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|62
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
|ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|19
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
|ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
|37
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
|ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|87
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
|ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|30
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
|ΚΟΖΑΝΗΣ
|ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
|9
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
|ΚΟΖΑΝΗΣ
|ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
|46
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
|ΚΟΖΑΝΗΣ
|ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|114
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
|ΚΟΖΑΝΗΣ
|ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|208
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
|ΚΟΖΑΝΗΣ
|ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
|30
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
|ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|51
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
|ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|270
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
|ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|15
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
|ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|80
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΑΡΤΑΣ
|ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ
|125
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΑΡΤΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ
|28
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΑΡΤΑΣ
|ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ
|37
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΑΡΤΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣ
|42
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
|ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
|91
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
|ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
|37
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
|ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
|28
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|28
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|46
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|19
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|60
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|422
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|46
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|28
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
|312
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|46
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|64
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|46
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|73
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|19
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|162
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|19
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|55
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|64
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|69
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
|46
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
|96
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ
|82
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
|609
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|456
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
|54
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
|100
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
|73
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|64
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|307
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|28
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|46
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|46
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΠΟΡΑΔΩΝ
|ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
|19
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΠΟΡΑΔΩΝ
|ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
|28
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΠΟΡΑΔΩΝ
|ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
|28
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|91
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|46
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|160
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|73
|ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|136
|ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΙΘΑΚΗΣ
|ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ
|28
|ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|48
|ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|168
|ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|51
|ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|15
|ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|186
|ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
|49
|ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|18
|ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|17
|ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|82
|ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|11
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
|69
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
|118
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
|63
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|276
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|109
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|84
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|96
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|244
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|600
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|167
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|256
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|96
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|201
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|268
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|571
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|316
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|56
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|100
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΙΛΚΙΣ
|ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ
|112
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΙΛΚΙΣ
|ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
|75
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
|118
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
|136
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
|172
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
|91
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
|118
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
|379
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
|73
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΣΕΡΡΩΝ
|ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
|46
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΣΕΡΡΩΝ
|ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
|82
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΣΕΡΡΩΝ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ
|46
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΣΕΡΡΩΝ
|ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
|100
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΣΕΡΡΩΝ
|ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
|55
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΣΕΡΡΩΝ
|ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
|127
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΣΕΡΡΩΝ
|ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
|53
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|82
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|82
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|163
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|91
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|64
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|45
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|28
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|46
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|442
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|72
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|46
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
|311
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|64
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|73
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|73
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|73
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|19
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|55
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|28
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|37
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|28
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|46
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|145
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
|28
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
|19
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
|19
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
|28
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
|46
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
|19
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
|280
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΑΝΔΡΟΥ
|ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
|37
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΘΗΡΑΣ
|ΑΝΑΦΗΣ ΘΗΡΑΣ
|11
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΘΗΡΑΣ
|ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ
|37
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΘΗΡΑΣ
|ΙΗΤΩΝ ΘΗΡΑΣ
|11
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΘΗΡΑΣ
|ΣΙΚΙΝΟΥ ΘΗΡΑΣ
|11
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΘΗΡΑΣ
|ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΘΗΡΑΣ
|9
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΑΛΥΜΝΟΥ
|ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
|11
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΑΛΥΜΝΟΥ
|ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
|19
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΑΛΥΜΝΟΥ
|ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
|37
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΑΛΥΜΝΟΥ
|ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
|15
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΑΛΥΜΝΟΥ
|ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
|46
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΑΛΥΜΝΟΥ
|ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
|24
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΑΡΠΑΘΟΥ
|ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
|19
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΑΡΠΑΘΟΥ
|ΚΑΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
|19
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
|ΚΕΑΣ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
|19
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
|ΚΥΘΝΟΥ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
|19
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΩ
|ΚΩ ΚΩ
|73
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΩ
|ΝΙΣΥΡΟΥ ΚΩ
|19
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΗΛΟΥ
|ΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥ
|9
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΗΛΟΥ
|ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΥ
|19
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΗΛΟΥ
|ΣΕΡΙΦΟΥ ΜΗΛΟΥ
|19
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΗΛΟΥ
|ΣΙΦΝΟΥ ΜΗΛΟΥ
|19
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΥΚΟΝΟΥ
|ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
|35
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΝΑΞΟΥ
|ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΑΞΟΥ
|15
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΝΑΞΟΥ
|ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΥ
|55
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΠΑΡΟΥ
|ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ
|15
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΠΑΡΟΥ
|ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ
|37
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΡΟΔΟΥ
|ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
|11
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΡΟΔΟΥ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|208
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΡΟΔΟΥ
|ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
|222
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΡΟΔΟΥ
|ΣΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥ
|19
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΡΟΔΟΥ
|ΤΗΛΟΥ ΡΟΔΟΥ
|11
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΡΟΔΟΥ
|ΧΑΛΚΗΣ ΡΟΔΟΥ
|11
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΣΥΡΟΥ
|ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
|91
|ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΤΗΝΟΥ
|ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΥ
|19
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|110
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|28
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|37
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|91
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|28
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|28
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|37
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|37
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|281
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|132
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|55
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|97
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|64
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|19
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|46
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|64
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|37
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|19
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|55
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|64
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|91
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|19
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|181
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|64
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|37
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|55
|ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|73
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|28
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|19
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|82
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|78
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|28
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|46
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
|28
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
|37
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
|55
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
|28
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
|61
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
|28
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
|28
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
|217
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
|ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
|25
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
|ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
|33
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|28
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|28
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|28
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|165
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|46
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|37
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|288
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|ΣΤΥΛΙΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|37
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΦΩΚΙΔΑΣ
|ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
|64
|ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΦΩΚΙΔΑΣ
|ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
|33
|ΣΥΝΟΛΟ
|34.524
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, ο σχεδιασμός της έκδοσης της προκήρυξης είναι οριστικός αφού στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων ακόμα και πριν τα Χριστούγεννα ή το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου.
Οι τοποθετήσεις των ωφελουμένων θα γίνουν στις υπηρεσίες είτε στα τέλη Ιανουαρίου ή εντός του Φεβρουαρίου του 2020.
Το νέο πρόγραμμα:
- Θα απευθύνεται σε ανέργους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι) και ιδίως σε αυτούς που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες
- Η απασχόληση είναι διάρκειας 8 μηνών και θα πραγματοποιηθεί σε στοχευμένα έργα των δήμων και φορέων που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως ενδεικτικά, τη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.
- Το πρόγραμμα -σε επόμενο στάδιο- θα περιλαμβάνει εξειδικευμένη και πιστοποιημένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε αντικείμενα που έχουν ζήτηση από την τοπική αγορά εργασίας.