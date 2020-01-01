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Κοινωφελής Εργασία: «Κλείδωσαν» οι 35.424 θέσεις ανά δήμο όλες οι θέσεις ανά Δήμο.

01/01/2020 comments off

Κλείδωσαν οι 35.424 θέσεις της νέας Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και σε 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, από τις συνολικά 36.500 θέσεις που θα δημιουργηθούν μέσω του προγράμματος.

Η κατανομή των υπόλοιπων θέσεων μέχρι και τις 36.500 που έφτασαν τελικά, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, μετά και από πρόσθετα αιτήματα δήμων και υπηρεσιών αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες, αφού η προκήρυξη του προγράμματος σύμφωνα με πληροφορίες θα βγει στον «αέρα» στα τέλη Ιανουαρίου με τις αιτήσεις να ξεκινούν στις αρχές Φεβρουαρίου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΦΟΡΕΑΣ
(Δήμος / Περιφέρεια)		Ζητούμενες Θέσεις
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑΣΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ                  55
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ                135
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑΣΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ                  28
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑΣΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ                  19
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                291
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑΣΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ                  46
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΕΒΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ                253
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΕΒΡΟΥΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ                  73
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΕΒΡΟΥΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ                  60
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΕΒΡΟΥΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ                  19
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΕΒΡΟΥΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ                  55
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΘΑΣΟΥΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ                  52
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑΣΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                244
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑΣΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ                  64
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑΣΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ                118
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΞΑΝΘΗΣΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ                  73
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΞΑΝΘΗΣΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ                  55
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ                186
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΞΑΝΘΗΣΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ                  28
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΡΟΔΟΠΗΣΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ                  64
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΡΟΔΟΠΗΣΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ                  55
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΡΟΔΟΠΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                235
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΡΟΔΟΠΗΣΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ                  55
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                248
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                109
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                105
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  83
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  67
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  73
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  55
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  82
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  91
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  73
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  90
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  91
ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                100
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                153
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                172
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                  73
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                109
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                190
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                  64
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                  91
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                181
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                  91
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΠΕΝΤΕΛΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                100
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                  82
ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                208
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                226
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  91
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  64
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  83
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                253
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                  76
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                127
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΑΙΓΑΛΕΩ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                156
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                174
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                392
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                105
ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                136
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ             1.027
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΒΥΡΩΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                181
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                172
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                100
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                217
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                217
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                136
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                446
ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                100
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΝΗΣΩΝ                  19
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΑΙΓΙΝΑΣ ΝΗΣΩΝ                  37
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΚΥΘΗΡΩΝ ΝΗΣΩΝ                  19
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΠΟΡΟΥ ΝΗΣΩΝ                  19
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΝΗΣΩΝ                  69
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΣΠΕΤΣΩΝ ΝΗΣΩΝ                  19
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΝΗΣΩΝ                  28
ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝΥΔΡΑΣ ΝΗΣΩΝ                  11
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                208
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΑΛΙΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                127
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                172
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                145
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                296
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                  87
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                  87
ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                163
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                183
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                181
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                229
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                413
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                177
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ                  37
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΙΚΑΡΙΑΣΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ                  15
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΕΣΒΟΥΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ                  97
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΕΣΒΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ                165
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΕΣΒΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                186
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΗΜΝΟΥΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ                    7
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΗΜΝΟΥΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ                  55
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΥΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ                  85
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΥΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ                  52
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΥΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ                  13
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΥΧΙΟΥ ΧΙΟΥ                145
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΥΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ                    9
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                267
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                  73
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                  82
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                  64
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                145
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                  73
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                  60
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ                  55
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ                109
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ                  46
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ                100
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ                519
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                310
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ                100
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ                  73
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ                  69
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ                  46
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ                  85
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ                  55
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ                130
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                  62
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                  19
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ                  37
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                  87
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                  30
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣΚΟΖΑΝΗΣΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ                    9
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣΚΟΖΑΝΗΣΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ                  46
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣΚΟΖΑΝΗΣΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                114
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                208
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣΚΟΖΑΝΗΣΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ                  30
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                  51
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                270
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                  15
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                  80
ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ                125
ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ                  28
ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ                  37
ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣ                  42
ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                  91
ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                  37
ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                  28
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                  28
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                  46
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                  19
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                  60
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                422
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                  46
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                  28
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                312
ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                  46
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                  64
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                  46
ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑΣΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                  73
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                  19
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                162
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                  19
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                  55
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                  64
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                  69
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                  46
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                  96
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ                  82
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ                609
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                456
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ                  54
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ                100
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ                  73
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                  64
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                307
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                  28
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                  46
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                  46
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΠΟΡΑΔΩΝΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ                  19
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΠΟΡΑΔΩΝΣΚΙΑΘΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ                  28
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΠΟΡΑΔΩΝΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ                  28
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΩΝΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                  91
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΩΝΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                  46
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                160
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΩΝΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                  73
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΖΑΚΥΝΘΟΥΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                136
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΙΘΑΚΗΣΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ                  28
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                  48
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                168
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                  51
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                  15
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΡΚΥΡΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                186
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ                  49
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                  18
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                  17
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                  82
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                  11
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                  69
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                118
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                  63
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                276
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                109
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  84
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  96
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                244
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                600
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                167
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                256
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  96
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                201
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                268
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                571
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                316
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  56
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                100
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΙΛΚΙΣΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ                112
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΙΛΚΙΣΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ                  75
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΛΛΑΣΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ                118
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΛΛΑΣΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ                136
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΛΛΑΣΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ                172
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΛΛΑΣΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ                  91
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΙΕΡΙΑΣΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ                118
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΙΕΡΙΑΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                379
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΙΕΡΙΑΣΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ                  73
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΕΡΡΩΝΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                  46
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΕΡΡΩΝΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ                  82
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΕΡΡΩΝΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ                  46
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΕΡΡΩΝΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ                100
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΕΡΡΩΝΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                  55
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ                127
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΕΡΡΩΝΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                  53
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                  82
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                  82
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                163
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                  91
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                  64
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                  45
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                  28
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                  46
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                442
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                  72
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                  46
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                311
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                  64
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                  73
ΚΡΗΤΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                  73
ΚΡΗΤΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                  73
ΚΡΗΤΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                  19
ΚΡΗΤΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                  55
ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟΥΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                  28
ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟΥΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                  37
ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟΥΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                  28
ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟΥΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                  46
ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                145
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                  28
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                  19
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                  19
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                  28
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ                  46
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ                  19
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ                280
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΝΔΡΟΥΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ                  37
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΘΗΡΑΣΑΝΑΦΗΣ ΘΗΡΑΣ                  11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΘΗΡΑΣΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ                  37
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΘΗΡΑΣΙΗΤΩΝ ΘΗΡΑΣ                  11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΘΗΡΑΣΣΙΚΙΝΟΥ ΘΗΡΑΣ                  11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΘΗΡΑΣΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΘΗΡΑΣ                    9
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ                  11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ                  19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ                  37
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΛΕΙΨΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ                  15
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ                  46
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥΠΑΤΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ                  24
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΡΠΑΘΟΥΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ                  19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΡΠΑΘΟΥΚΑΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ                  19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥΚΕΑΣ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ                  19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥΚΥΘΝΟΥ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ                  19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΩΚΩ ΚΩ                  73
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΩΝΙΣΥΡΟΥ ΚΩ                  19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΛΟΥΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥ                    9
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΛΟΥΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΥ                  19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΛΟΥΣΕΡΙΦΟΥ ΜΗΛΟΥ                  19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΛΟΥΣΙΦΝΟΥ ΜΗΛΟΥ                  19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΚΟΝΟΥΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ                  35
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΝΑΞΟΥΑΜΟΡΓΟΥ ΝΑΞΟΥ                  15
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΝΑΞΟΥΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΥ                  55
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΡΟΥΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ                  15
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ                  37
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ                  11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                208
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ                222
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΣΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥ                  19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΤΗΛΟΥ ΡΟΔΟΥ                  11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΥΧΑΛΚΗΣ ΡΟΔΟΥ                  11
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΣΥΡΟΥΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ                  91
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΤΗΝΟΥΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΥ                  19
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΓΟΛΙΔΑΣΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                110
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΓΟΛΙΔΑΣΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                  28
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΓΟΛΙΔΑΣΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                  37
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΓΟΛΙΔΑΣΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                  91
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                  28
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                  28
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                  37
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                  37
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                281
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΚΑΔΙΑΣΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                132
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                  55
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                  97
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                  64
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                  19
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                  46
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                  64
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                  37
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                  19
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                  55
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                  64
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                  91
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                  19
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                181
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                  64
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                  37
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                  55
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                  73
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                  28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                  19
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                  82
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                  78
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                  28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                  46
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ                  28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                  37
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ                  55
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ                  28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ                  61
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                  28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ                  28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ                217
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                  25
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                  33
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                  28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                  28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                  28
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                165
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                  46
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                  37
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                288
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΥΛΙΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                  37
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΩΚΙΔΑΣΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ                  64
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΩΚΙΔΑΣΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                  33
ΣΥΝΟΛΟ          34.524

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, ο σχεδιασμός της έκδοσης της προκήρυξης είναι οριστικός αφού στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων ακόμα και πριν τα Χριστούγεννα ή το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου.

Οι τοποθετήσεις των ωφελουμένων θα γίνουν στις υπηρεσίες είτε στα τέλη Ιανουαρίου ή εντός του Φεβρουαρίου του 2020. 

Το νέο πρόγραμμα:

  • Θα απευθύνεται σε ανέργους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι) και ιδίως σε αυτούς που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες
  • Η απασχόληση είναι διάρκειας 8 μηνών και θα πραγματοποιηθεί σε στοχευμένα έργα των δήμων και φορέων που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως ενδεικτικά, τη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.
  • Το πρόγραμμα -σε επόμενο στάδιο- θα περιλαμβάνει εξειδικευμένη και πιστοποιημένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε αντικείμενα που έχουν ζήτηση από την τοπική αγορά εργασίας.

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