Νεκρός ο KOBE BRYANT σε πτώση ελικοπτέρου

KOBE BRYANT DEAD AT 41 – Killed in helicopter crash – Calabasas, California – 5 people were on board – No survivors – Aircraft crashed on hillside – Cause of crash unknown

Ο θρυλικός παίκτης NBA Kobe Bryant πέθανε σε πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με έκθεση της Κυριακής.

Ήταν 41 ετών. Ο Μπράιαντ ήταν μεταξύ τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων που ταξίδευαν στο ιδιωτικό του ελικόπτερο πάνω από τον Καλαμπάσα όταν ξέσπασε πυρκαγιά, προκαλώντας την πτώση τον ελικοπτέρου , σύμφωνα με την TMZ Sports.

Δεν υπήρξαν επιζώντες και η αιτία της πτώσης βρίσκεται υπό διερεύνηση, σύμφωνα με την TMZ.

Η σύζυγος του Μπράιαντ, η Βανέσα, δεν ήταν μεταξύ των επιβατών του ελικόπτερο, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο Μπράιαντ πρωταγωνίστησε για δύο δεκαετίες με τους Λος Άντζελες Λέικερς, κερδίζοντας πέντε πρωταθλήματα και κάνοντας 18 Αγώνες All-Star πριν αποσυρθεί μετά τη σεζόν του 2016.

Η κόρη του Κόμπε Μπράιαντ, Gianna, πέθανε επίσης στην πτώση του ελικοπτέρου του στην Καλαβάσα που σκότωσε τον πατέρα της.

Η 13χρονη κόρη του Μπράιαντ, με το παρατσούκλι Gigi, βρισκόταν επίσης στο ιδιωτικό ελικόπτερο, όταν έπεσε την Κυριακή, ενώ οι εκπρόσωποι του πρώην παίκτη μπάσκετ δήλωσαν στην TMZ Sports.