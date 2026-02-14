Μια Ολοκληρωμένη Στρατηγική Πληροφόρησης, Επιρροής και Κοινωνικής Παρέμβασης από την ΚοινΣΕπ «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ»

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, η πληροφορία δεν αποτελεί απλώς εργαλείο επικοινωνίας. Αποτελεί δύναμη διαμόρφωσης συνείδησης, κατεύθυνσης της κοινής γνώμης, ενίσχυσης θεσμών και δημιουργίας κοινωνικής επιρροής.
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ» (https://koinsep.gr) δεν περιορίστηκε στη στήριξη και καθοδήγηση ΚοινΣΕπ σε νομικό, επιχειρηματικό και θεσμικό επίπεδο. Ανέπτυξε ένα ολόκληρο πολυθεματικό ψηφιακό οικοσύστημα ενημέρωσης, το οποίο λειτουργεί ως στρατηγικό δίκτυο διάχυσης γνώσης, κοινωνικού διαλόγου και ανάδειξης της ελληνικής παραγωγής, ιστορίας, πολιτισμού και κοινωνικής δράσης.
Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 24 εξειδικευμένες ιστοσελίδες, καθεμία με διακριτό ρόλο και θεματική στόχευση, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους.
Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο του δικτύου σε πίνακα 4 x 6, ώστε να αποτυπωθεί οργανωμένα η δομή, η θεματική εξειδίκευση και η στρατηγική τους αποστολή.
|1
|2
|3
|4
|https://koinsep.org/
Διεθνής πύλη ενημέρωσης για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία. Νομοθεσία, δράσεις, αναλύσεις, επιχειρηματικά εργαλεία και θεσμικές παρεμβάσεις.
|https://www.periodiko.net/
Ψηφιακό περιοδικό γενικού ενδιαφέροντος με κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ανάλυση.
|https://e-weather.news/
Εξειδικευμένη μετεωρολογική και περιβαλλοντική ενημέρωση με κοινωνική διάσταση.
|https://scriptamanent.online/
Ιστορικά, πολιτιστικά και αναλυτικά άρθρα διαχρονικής αξίας.
|https://periptero.news/
Άμεση, σύντομη και καθημερινή ειδησεογραφική ροή τύπου «ψηφιακού περιπτέρου».
|https://jwforum.net/portal/
Διαδικτυακή κοινότητα διαλόγου για θέματα πίστης, κοινωνίας και θεολογικού προβληματισμού.
|https://kalochamber.org/
Θεσμική παρουσία του Επιμελητηρίου ΚΑΛΟ – ανακοινώσεις, παρεμβάσεις, θεσμικές δράσεις.
|https://mati23718.gr/
Ιστοσελίδα μνήμης και τεκμηρίωσης της τραγωδίας στο Μάτι, με κοινωνικό και ιστορικό χαρακτήρα.
|https://ellinikaproionta.gr/
Προώθηση ελληνικών προϊόντων και τοπικής παραγωγής – στήριξη μικρών παραγωγών.
|https://greekinfo.net/
Πλατφόρμα γενικής πληροφόρησης για την Ελλάδα – ιστορία, κοινωνία, πολιτισμός.
|https://nostimies.net/
Γαστρονομικό portal με παραδοσιακές και σύγχρονες ελληνικές γεύσεις.
|https://seevideo.top/
Ψηφιακή πλατφόρμα φιλοξενίας και διάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου.
|https://bno.gr/
Επιχειρηματική και κοινωνικοοικονομική ενημέρωση με έμφαση στην αγορά.
|https://advertising-history.gr/
Αρχειακό και πολιτιστικό έργο για την ιστορία της διαφήμισης στην Ελλάδα.
|https://istoploigos.gr/
Πλατφόρμα γνώσης, ανάλυσης και πνευματικής αναζήτησης.
|https://travelsingreece.gr/
Ταξιδιωτικός οδηγός με έμφαση στον ελληνικό τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη.
|https://xeiropoiito.top/
Ανάδειξη χειροποίητης δημιουργίας και μικρής παραγωγικής οικονομίας.
|https://kartaygeias.net/
Ενημέρωση για θέματα υγείας, πρόληψης και κοινωνικής φροντίδας.
|https://oio.gr/
Ταχύρυθμη ενημέρωση και σύντομες ειδησεογραφικές παρεμβάσεις.
|https://koinsep.biz/
Επιχειρηματική διάσταση των ΚοινΣΕπ – συνεργασίες, B2B, επενδυτική προσέγγιση.
|https://xn--qxahcnijt.gr/
Διεθνής ψηφιακή προσέγγιση θεμάτων κοινωνικής οικονομίας.
|https://socialcoop.biz/
Αγγλόφωνη πλατφόρμα κοινωνικής συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας.
|https://koinsep.online/
Ευρύτερη διαδικτυακή προβολή του θεσμού των ΚοινΣΕπ.
|https://koinsep.gr/
Κεντρικός πυρήνας του δικτύου – στρατηγικός συντονισμός, υποστήριξη και καθοδήγηση.