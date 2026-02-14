Μια Ολοκληρωμένη Στρατηγική Πληροφόρησης, Επιρροής και Κοινωνικής Παρέμβασης από την ΚοινΣΕπ «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ»

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, η πληροφορία δεν αποτελεί απλώς εργαλείο επικοινωνίας. Αποτελεί δύναμη διαμόρφωσης συνείδησης, κατεύθυνσης της κοινής γνώμης, ενίσχυσης θεσμών και δημιουργίας κοινωνικής επιρροής.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη ΚοινΣΕπ» (https://koinsep.gr) δεν περιορίστηκε στη στήριξη και καθοδήγηση ΚοινΣΕπ σε νομικό, επιχειρηματικό και θεσμικό επίπεδο. Ανέπτυξε ένα ολόκληρο πολυθεματικό ψηφιακό οικοσύστημα ενημέρωσης, το οποίο λειτουργεί ως στρατηγικό δίκτυο διάχυσης γνώσης, κοινωνικού διαλόγου και ανάδειξης της ελληνικής παραγωγής, ιστορίας, πολιτισμού και κοινωνικής δράσης.

Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 24 εξειδικευμένες ιστοσελίδες, καθεμία με διακριτό ρόλο και θεματική στόχευση, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους.

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο του δικτύου σε πίνακα 4 x 6, ώστε να αποτυπωθεί οργανωμένα η δομή, η θεματική εξειδίκευση και η στρατηγική τους αποστολή.