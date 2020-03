Πανδημίες​—Τι Επιφυλάσσει το Μέλλον

ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ από αυτούς που εξετάζουν την πανδημία γρίπης της περιόδου 1918-1919 έχουν θυμηθεί έντονα τις Γραφικές προφητείες. Για παράδειγμα, η Τζίνα Κολάτα αναφέρει στο βιβλίο της Γρίπη​—Η Ιστορία της Πανδημίας της Μεγάλης Γρίπης του 1918 και η Αναζήτηση του Ιού που την Προκάλεσε (Flu​—The Story of the Great Influenza Pandemic of 1918 and the Search for the Virus that Caused It): «Αποκάλεσαν τη μάστιγα του 1918 γρίπη, αλλά δεν έμοιαζε με καμία γρίπη που είχαν δει στο παρελθόν. Έμοιαζε περισσότερο με εκπλήρωση Βιβλικής προφητείας».

Λέει όντως η Γραφή κάτι το οποίο παραπέμπει σε αυτή την ανθρώπινη συμφορά; Ναι, λέει.

Η Γραφική Προφητεία και οι Επιδημίες

Οι μαθητές του Ιησού Χριστού τού ζήτησαν ένα σημείο «της τελικής περιόδου του συστήματος πραγμάτων». (Ματθαίος 24:3) Ο Ιησούς απάντησε λέγοντας: «Θα σηκωθεί έθνος εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας· και θα υπάρξουν μεγάλοι σεισμοί, και στον έναν τόπο μετά τον άλλον επιδημίες». (Λουκάς 21:7, 10, 11) Η Γραφή προλέγει επίσης ότι, στη διάρκεια του καιρού του τέλους, θα υπάρχει «θανατηφόρα πληγή».​—Αποκάλυψη 6:8.

Η επιδημία της ισπανικής γρίπης άρχισε προς τα τέλη του Μεγάλου Πολέμου (1914-1918), ο οποίος αργότερα ονομάστηκε Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Εκείνη την περίοδο ξεκίνησε η εκπλήρωση των Γραφικών προφητειών σχετικά με τις «τελευταίες ημέρες». Αυτές οι προφητείες μνημονεύουν τρομερές πείνες, μεγάλους σεισμούς, αυξημένη ανομία και σημαντική κατάρρευση των ανθρώπινων αξιών. Χωρίς αμφιβολία είστε καλά εξοικειωμένοι με αυτές τις συνθήκες στον κόσμο σήμερα.​—Ματθαίος 24:3-14· 2 Τιμόθεο 3:1-5.

Η εκπλήρωση των προφητειών που περιλαμβάνουν «επιδημίες» και «θανατηφόρα πληγή» έχει προκαλέσει απέραντο φόβο, δυστυχία και απώλειες σε ζωές. Σύμφωνα δε με το περιοδικό Μικρόβια και Μόλυνση (Microbes and Infection), «δεν υπάρχει λόγος να υποθέτουμε ότι δεν θα συμβεί μια ακόμη πανδημία σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον. Το ότι θα συμβεί φαίνεται αναπόφευκτο».

Η Απειλή Συνεχίζεται

Το περιοδικό Εμφανιζόμενα Λοιμώδη Νοσήματα (Emerging Infectious Diseases) του Απριλίου του 2005 λέει: «Οι αισιόδοξοι φαντάζονταν κάποτε ότι οι απειλές για σοβαρά λοιμώδη νοσήματα θα είχαν εκλείψει μέχρι τώρα». Το περιοδικό προσθέτει, όμως, ότι «τα λοιμώδη νοσήματα συνεχίζουν να εμφανίζονται και να επανεμφανίζονται». Το περιοδικό Φύση (Nature) της 8ης Ιουλίου 2004 αναφέρει τις επιπτώσεις: «Υπολογίζεται ότι 15 περίπου εκατομμύρια . . . θάνατοι ετησίως σε όλο τον κόσμο σχετίζονται άμεσα με λοιμώδη νοσήματα».

«Η εμφάνιση του AIDS μάς έκανε να επανεκτιμήσουμε το γεγονός ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε ούτε την εμφάνιση των λοιμωδών νοσημάτων ούτε τις επιπτώσεις τους», εξηγεί το περιοδικό Φύση. «Στις 45 χώρες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο», αναφέρει το UNAIDS, ένα πρόγραμμα για το AIDS που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες ομάδες, «υπολογίζεται ότι τη χρονική περίοδο 2000 ως 2020, 68 εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν πρόωρα εξαιτίας του AIDS».

Μέσα στα περασμένα 25 χρόνια, το AIDS αποδείχτηκε ερημωτική μάστιγα που σκότωσε πάνω από 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά η ισπανική γρίπη επέφερε την ερήμωσή της σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο. Τώρα, σύμφωνα με επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις, φαίνεται ότι ο κόσμος βρίσκεται εδώ και καιρό στα πρόθυρα μιας μολυσματικής μορφής γρίπης για την οποία δεν είναι προετοιμασμένος.

Στις 19 Μαΐου 2005, το Αλέρτ Νετ του Ρόιτερ προειδοποίησε για τη συνεχή εμφάνιση νέων ιών γρίπης, προσθέτοντας ότι αυτοί «συνθέτουν μια συνεχιζόμενη και ενδεχομένως αυξανόμενη απειλή πανδημίας». Η εφημερίδα Δε Γουόλ Στριτ Τζέρναλ (The Wall Street Journal) της προηγούμενης ημέρας ανέφερε: «Ο ιός της γρίπης των πτηνών, που είναι ενεργός τώρα στην Ασία, είναι γνωστός ως H5N1 και εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις αγορές πουλερικών του Χονγκ Κονγκ το 1997. Είναι ασυνήθιστα μολυσματικός​—σκοτώνει μέχρι και το 80% εκείνων που τον κολλούν». Όπως αναφέρεται, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί σε ανθρώπους που έρχονται σε στενή επαφή με μολυσμένα ζώα.

Το Μέλλον​—Ζοφερό ή Λαμπρό;

Οι προοπτικές μας για ένα μέλλον στο οποίο θα υπάρχει υγεία ίσως να μη φαίνονται λαμπρές. Όταν ο Ιησούς Χριστός μίλησε για επιδημίες κατά τις τελευταίες ημέρες, ασφαλώς έδειχνε ότι υπάρχει λόγος για ανησυχία. Ωστόσο, η Γραφή μάς δίνει επίσης ελπίδα. Για παράδειγμα, ο Θεός έδωσε μια υπόσχεση στον Νώε και στην οικογένειά του πριν από τον παγγήινο Κατακλυσμό. Αρχικά, προειδοποίησε τον Νώε για την επικείμενη καταστροφή αλλά στη συνέχεια του έδωσε εντολή να κατασκευάσει μια κιβωτό όπου εκείνος και άλλοι θα έβρισκαν προστασία. (Γένεση 6:13, 14· 7:1) Ο απόστολος Πέτρος εξήγησε ότι «η υπομονή του Θεού περίμενε στις ημέρες του Νώε, ενώ κατασκευαζόταν η κιβωτός», και ότι όταν ολοκληρώθηκε η κιβωτός, οι επιζώντες «πέρασαν με ασφάλεια μέσα από το νερό».​—1 Πέτρου 3:20.

Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος προείπε πολλά πράγματα σχετικά με τις παγκόσμιες συνθήκες τις οποίες βλέπουμε σήμερα, αποκάλυψε ότι η εποχή μας μοιάζει με την εποχή του Νώε. Εκείνοι που εμπιστεύονται στον Θεό, όπως έκανε ο Νώε, έχουν την προοπτική να επιβιώσουν από μια τεράστια καταστροφή. (Λουκάς 17:26, 27) Ο Ιωάννης, ένας απόστολος του Ιησού, έγραψε: «Ο κόσμος παρέρχεται καθώς και η επιθυμία του, αλλά αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού παραμένει για πάντα».​—1 Ιωάννη 2:17.

Το παρόν παγκόσμιο σύστημα, λοιπόν, θα τερματιστεί. Τι είδους ζωή θα απολαμβάνουν εκείνοι που θα επιζήσουν; Ο απόστολος Ιωάννης έλαβε ένα όραμα με τις θαυμάσιες συνθήκες που θα επικρατούν στη γη κάτω από τη διακυβέρνηση της Βασιλείας του Θεού: «[Ο Θεός] θα κατοικεί μαζί τους, και αυτοί θα είναι λαοί του. Και ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους. Και θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πια. Τα παλιά έχουν παρέλθει».​—Αποκάλυψη 21:3, 4.

Το μέλλον σας δεν χρειάζεται να φαίνεται σκοτεινό. Αν γνωρίσετε τον Θεό και τον εμπιστευτείτε πλήρως, έχετε μπροστά σας ένα λαμπρό μέλλον. Ο Θεός έχει δώσει τη βέβαιη υπόσχεση ότι, στο νέο του κόσμο, οι νεκροί θα αναστηθούν. (Ιωάννης 5:28, 29· Πράξεις 24:15) Και οι επιδημίες θα εκλείψουν για πάντα. Σε μια Γραφική προφητεία η οποία θα εκπληρωθεί σε εκείνον το νέο κόσμο, δίνεται η υπόσχεση: «Κανένας κάτοικος δεν θα λέει: “Είμαι άρρωστος”».​—Ησαΐας 33:24. – {g05 22/12 σ. 10-11}