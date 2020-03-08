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Ο πίνακας με τα κλειστά σχολεία – Ποια θα παραμείνουν κλειστά έως 17 Μαρτίου

08/03/2020 comments off

Αναλυτικό πίνακα με τις σχολικές μονάδες που θα αναστείλουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες παραθέτει το υπουργείο Παιδείας, ενώ αναμένεται νεώτερη ενημέρωση αύριο Κυριακή (8/3).

Σύμφωνα με τον κατάλογο που βρίσκεται σε ισχύ θα παραμείνουν κλειστές οι παρακάτω σχολικές μονάδες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΝΟΜΟΣΔΗΜΟΣΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣΑΧΑΪΑΣΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣέως 6/3/2020
ΗΛΕΙΑΣΗΛΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΖΑΚΥΝΘΟΥΖΑΚΥΝΘΟΥΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣέως 6/3/2020
17ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝέως 7/3/2020
17ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣέως 7/3/2020
ΑΘΗΝΑΙΩΝ1Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝέως 13/3/2020
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝέως 13/3/2020
ΓΛΥΦΑΔΑΣ1Ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣέως 13/3/2020
1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣέως 13/3/2020
ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ19Ο ΝΗΠ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥέως 13/3/2020
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ5Ο Δ.Σ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥέως 13/3/2020
14Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥέως 13/3/2020
11Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥέως 13/3/2020
4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥέως 13/3/2020
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ4Ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ4Ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥέως 13/3/2020
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝέως 8/3/2020
ΨΥΧΙΚΟΥΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥέως 8/3/2020
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ»έως 8/3/2020
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΞΑΝΘΗΣΞΑΝΘΗΣ3o ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣέως 6/3/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣέως 17/3/2020
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣέως 17/3/2020
3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣέως 17/3/2020
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ5ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣέως 17/3/2020
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣέως 8/3/2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣέως 8/3/2020
2ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣέως 8/3/2020
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝέως 8/3/2020
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥΕΠΑΛ ΕΠΑΝΩΜΗΣέως 11/3/2020
64ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣέως 7/3/2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ105 ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣέως 12/3/2020
37ο ΔΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣέως 7/3/2020
ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟέως 6/3/2020

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