Ο πίνακας με τα κλειστά σχολεία – Ποια θα παραμείνουν κλειστά έως 17 Μαρτίου

Αναλυτικό πίνακα με τις σχολικές μονάδες που θα αναστείλουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες παραθέτει το υπουργείο Παιδείας, ενώ αναμένεται νεώτερη ενημέρωση αύριο Κυριακή (8/3).
Σύμφωνα με τον κατάλογο που βρίσκεται σε ισχύ θα παραμείνουν κλειστές οι παρακάτω σχολικές μονάδες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση:
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
|ΝΟΜΟΣ
|ΔΗΜΟΣ
|ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
|ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
|έως 6/3/2020
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
|έως 6/3/2020
|17ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|έως 7/3/2020
|17ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
|έως 7/3/2020
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|1Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|έως 13/3/2020
|ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
|έως 13/3/2020
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|1Ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|έως 13/3/2020
|1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|έως 13/3/2020
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΤΤΙΚΗΣ
|19Ο ΝΗΠ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|έως 13/3/2020
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|5Ο Δ.Σ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|έως 13/3/2020
|14Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|έως 13/3/2020
|11Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|έως 13/3/2020
|4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
|έως 13/3/2020
|ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
|4Ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ4Ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
|έως 13/3/2020
|ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|έως 8/3/2020
|ΨΥΧΙΚΟΥ
|ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
|έως 8/3/2020
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ»
|έως 8/3/2020
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΞΑΝΘΗΣ
|ΞΑΝΘΗΣ
|3o ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ
|έως 6/3/2020
|ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
|έως 17/3/2020
|3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
|έως 17/3/2020
|3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
|έως 17/3/2020
|ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
|5ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
|έως 17/3/2020
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|έως 8/3/2020
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|έως 8/3/2020
|2ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|έως 8/3/2020
|1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
|έως 8/3/2020
|ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
|ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΩΜΗΣ
|έως 11/3/2020
|64ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|έως 7/3/2020
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|105 ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|έως 12/3/2020
|37ο ΔΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|έως 7/3/2020
|ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
|έως 6/3/2020