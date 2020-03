Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Ο κορωνοϊός επισήμως πανδημία

Μετά τους χιλιάδες θανάτους και χώρες ολόκληρες σε καθεστώς καραντίνας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι πλέον ο κορωνοϊός είναι πανδημία!

Στην συνέντευξη Τύπου που είναι σε εξέλιξη, ο Πρόεδρος του ΠΟΥ είπε ότι πλέον ο κορωνοϊός θεωρείται πανδημία.

Την ίδια ώρα αυξάνονται τα κρούσματα στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μόλις σήμερα ανακοινώθηκαν 2.500 νέα κρούσματα και συγκεκριμένα 1.500 στη Λομβαρδία και 1.000 στο Βενέτο.

“In the past two weeks, the number of cases of #COVID19 outside 🇨🇳 has increased 13-fold & the number of affected countries has tripled.

There are now more than 118,000 cases in 114 countries, & 4,291 people have lost their lives”-@DrTedros #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020