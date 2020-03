Κορωνοϊός Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι

Στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS–CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα

11 Μαρτίου 2020

Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισμού οπουδήποτε (π.χ. καφετέριες, κινηματογράφοι)

Αποφυγή ομαδικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων

Αποθάρρυνση συναντήσεων σε σπίτια φίλων, εστιατόρια ή εμπορικά κέντρα

Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως (e-learning)

Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες

Συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα

Κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο και απόρριψη στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, με το εσωτερικό του αγκώνα

Αποφυγή αγγίγματος ματιών, μύτης και στόματος

Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά)

Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα λοίμωξης

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, παραμονή στο σπίτι και επικοινωνία με ιατρό ή με τον ΕΟΔΥ.

