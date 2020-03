Vodafone – Μας δίνει λύσεις για τις μέρες εγκλεισμού στο σπίτι!

Share on Facebook

Η Vodafone Ελλάδας στέκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια και διευκολύνει τους συνδρομητές με απεριόριστη ψυχαγωγία, αλλά και δυνατότητες μάθησης εξ αποστάσεως, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν στην τρέχουσα συγκυρία για γονείς και μαθητές που καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα, το Vodafone TV καλωσορίζει το νέο ειδικό, διαδραστικό μενού για παιδιά (KIDS MODE) και από την Δευτέρα 16/3 προσφέρει το σύνολο του παιδικού του περιεχομένου στους συνδρομητές της υπηρεσίας που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, εντελώς δωρεάν για τους επόμενους τρεις μήνες.

Εκτός από 5 κανάλια που προσφέρουν αποκλειστικά παιδικό περιεχόμενο, το Vodafone TV διαθέτει δωρεάν και τον πλουσιότερο On Demand κατάλογο με πολλά προγράμματα γνώσεων και δραστηριοτήτων , αλλά και την υπηρεσία Nick+ του καναλιού Nickelodeon, με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Επίσης, περιλαμβάνεται και το επιμορφωτικό κανάλι English Club TV, για όσους θέλουν να μάθουν αγγλικά με ένα ψυχαγωγικό τρόπο, μέσα από εκπομπές για όλα τα επίπεδα γνώσης Αγγλικών αλλά και πασίγνωστες ταινίες.

Επιπλέον, η Vodafone Ελλάδας ανακοινώνει τη συνεργασία της με την online πλατφόρμα μάθησης brainy, ένα καινοτόμο startup που παρέχει μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ειδικά σχεδιασμένες, για τις ανάγκες κάθε μαθητή δημοτικού και γυμνασίου. Η πλατφόρμα έχει ανακοινώσει ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση για το χρονικό διάστημα που τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Η εκπαίδευση των παιδιών με βοηθό την τεχνολογία μπορεί να συνεχιστεί και με το άνοιγμα των σχολείων με αποκλειστικές προσφορές μόνο για τους συνδρομητές της Vodafone. Μάθετε περισσότερα στο www.vodafone.gr/brainy

Παράλληλα, για τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών, το Ίδρυμα Vodafone διαθέτει την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr με δωρεάν πρόσβαση σε μαθήματα και δραστηριότητες STEM. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει Do it Yourself δραστηριότητες με επίκεντρο τις επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες, ενώ επίσης προσφέρει ολοκληρωμένα μαθήματα πάνω σε ανάπτυξη κώδικα/Arduino, sensors, ανάπτυξη mobile apps και άλλες θεματικές STEM, στηρίζοντας την ενασχόληση μαθητών γυμνασίου και λυκείου από όλη την Ελλάδα με τις επιστήμες και την τεχνολογία.