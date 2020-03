Το Eurogroup στηρίζει Ελλάδα – Απόλυτη ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας

Share on Facebook

«Η Ελλάδα θα μπορεί να κάνει πλήρη χρήση της ευελιξίας για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τον κορονοϊό», είπε ο Πρόεδρος Σεντένο

To “whatever it takes” του Eurogroup είπαν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. To Eurogroup αποφάσισε δημοσιονομικά μέτρα ύψους περίπου 1% του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο, για το 2020 για την υποστήριξη της οικονομίας, επιβεβαίωσε την χρήση της ευελιξίας που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ενέκρινε όλες τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν και της ΕΚΤ.

Οι υπουργοί συμφώνησαν της ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των προσωρινών δημοσιονομικών μέτρων που θα ληφθούν ως απάντηση στον κορονοϊό (COVID-19) θα εξαιρεθούν κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με της δημοσιονομικούς κανόνες, της στόχους και της απαιτήσεις της ΕΕ. Σε περίπτωση που χρειαστεί, θα αξιοποιηθούν και τα 410 δισ. ευρώ που έχει ως δανειοδοτική δυνατότητα ο ΕΜΣ.

Το Eurogroup συζήτησε και την έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας για την Ελλάδα. «Καλωσορίζουμε την καλή πρόοδο που έχει γίνει. Η Ελλάδα έχει καταφέρει για 5η συνεχή χρονιά να επιτύχει τους στόχους της. Η Ελλάδα θα μπορεί να κάνει πλήρη χρήση της ευελιξίας για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τον κορονοϊό», είπε ο Πρόεδρος Σεντένο.

«Μιλήσαμε πολύ σύντομα για την Ελλάδα, η έκθεση είναι θετική, παρόλο που υπάρχουν κάποιες αδυναμίες. Ήμουν στην Αθήνα πριν από μία εβδομάδα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει δύο μεγάλες κρίσεις, την πανδημία του κορονοϊού και το μεταναστευτικό. Οπότε η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια και υποστήριξη», είπε ο επικεφαλής του ΕΜΣ Κλάους Ρέγκλινγκ.

«Εντυπωσιάστηκα από την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να συνεχίσει το πρόγραμμα παρά τις εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός μου είπε: η Ελλάδα πρέπει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις», τόνισε.

Πάντως, δεν απάντησαν στην ερώτηση μας για τα πρωτογενή πλεονάσματα. «Βάλαμε κάτω τα πρώτα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Έχουμε μέχρι στιγμής δεσμευτεί να παράσχουμε διευκολύνσεις ρευστότητας ύψους τουλάχιστον 10% του ΑΕΠ, οι οποίες συνίστανται σε συστήματα δημόσιας εγγύησης και αναβαλλόμενες φορολογικές πληρωμές. Αυτοί οι αριθμοί θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτεροι», είπε ο Πρόεδρος Μάριο Σεντένο. Μία φορά την εβδομάδα, οι υπουργοί θα είναι σε επικοινωνία για τα επόμενα βήματα.

«Το Eurogroup εξέφρασε τη συμπάθεια και την αλληλεγγύη του προς τους πολίτες και τα Κράτη Μέλη που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση αυτή και την ευγνωμοσύνη της προς όσους διακινδυνεύουν τη δική τους υγεία για να σώσουν ζωές. Η Ευρωομάδα παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά και βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συντονίζεται για να δώσει μια ισχυρή ανταπόκριση οικονομικής πολιτικής στην εξαιρετική κατάσταση», τονίζεται στο εκτενές ανακοινωθέν.

«Επικροτήσαμε όλα τα μέτρα που έλαβαν τα Κράτη Μέλη και η Κομισιόν, ιδίως εκείνα που ελήφθησαν για να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα υγείας και τα συστήματα πολιτικής προστασίας θα στηριχθούν επαρκώς για τον περιορισμό και τη θεραπεία της ασθένειας, για να διαφυλάξουν την ευημερία των πολιτών μας και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και των εργαζομένων που πλήττονται ιδιαίτερα. Αντιμέτωποι με αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις, συμφωνήσαμε ότι απαιτείται άμεση, φιλόδοξη και συντονισμένη πολιτική απάντηση», τονίζεται.

Οι υπουργοί αποφάσισαν ότι όλες οι κυβερνήσεις θα επιτρέψουν τη λειτουργία των αυτόματων σταθεροποιητών και, επιπλέον, θα εφαρμόσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι θα αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες του COVID-19 και ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο τα οικονομικά και κοινωνικά μας επιτεύγματα. Στο βαθμό που απαιτείται από την εξέλιξη της κατάστασης σε κάθε χώρα, θα εφαρμόσουν προσωρινά μέτρα όπως:

Άμεσες δημοσιονομικές δαπάνες με στόχο τη συγκράτηση και τη θεραπεία της νόσου. Θα διατεθούν επαρκείς πόροι στους τομείς της υγείας μας και στα συστήματα πολιτικής προστασίας.

Η στήριξη της ρευστότητας σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και έλλειψη ρευστότητας, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτές σε τομείς και περιφέρειες που πλήττονται σοβαρά, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και του τουρισμού, μπορεί να περιλαμβάνει φορολογικά μέτρα, δημόσιες εγγυήσεις για να βοηθήσουν τις εταιρείες να δανειστούν, συμβάσεις προμηθειών ·

Στήριξη των εργαζομένων που πλήττονται από την αποφυγή της απασχόλησης και των απωλειών εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της βραχυπρόθεσμης στήριξης της εργασίας, της επέκτασης των επιδομάτων ασθενείας και των επιδομάτων ανεργίας και της αναβολής πληρωμής του φόρου εισοδήματος

Οι συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συμπληρώσουν τα εθνικά μέτρα:

Το Eurogroup χαιρέτισε την πρόταση της Επιτροπής για μια πρωτοβουλία επένδυσης Corona Response Investment Initiative, την πρωτοβουλία της Επιτροπής και της ΕΤΕπ να κινητοποιήσουν δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ για 100.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και όλες τις πρωτοβουλίες της ΕΕ.

«Το οικονομικό σοκ του κορονοϊού», συνεχίζουν «που αναμένεται φέτος σε μια οικονομική συρρίκνωση, μαζί με το κόστος των συμφωνηθέντων μέτρων, θα έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και θα αξιοποιήσουμε πλήρως αυτή την ευελιξία σε όλα τα κράτη μέλη».

Και καταλήγουν: «Οι αυτόματοι σταθεροποιητές θα παίξουν πλήρως το ρόλο τους. Αυτό σημαίνει ότι οι αυτόματες ελλείψεις εσόδων και οι αυξήσεις των επιδομάτων ανεργίας που προκύπτουν από τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας δεν θα επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες, στόχους και απαιτήσεις. Επιπλέον, συμφωνήσαμε ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των προσωρινών δημοσιονομικών μέτρων που θα ληφθούν ως απάντηση στο COVID-19 θα αποκλειστούν κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες, τους στόχους και τις απαιτήσεις της ΕΕ».