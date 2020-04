Η Γη σταμάτησε να κουνιέται λόγω της καραντίνας που έχει μπει ο πλανήτης

Ερευνητές από το Βασιλικό Παρατηρητήριο του Βελγίου κατέγραψαν μαζική πτώση των δονήσεων στον φλοιό της Γης, αφού η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει μειωθεί κατά 1/3 λόγω του κορονοϊού!

Πολύ πιο ήσυχη είναι αυτή την περίοδο η Γη. Κυριολεκτικά.

Το lockdown λόγω κορονοϊού, που έχει τεθεί σε ισχύ σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει μειώσει τον θόρυβο του πλανήτη.

Update for Brussels (Station BE.UCCS): The background level remains low and stable (~-33%). We’ve added more time to the plot so last weeks are more in context. #StayHomeBelgium #StayAtHome #StayHome @CrisiscenterBE pic.twitter.com/bRSPeuxNcG

— Seismologie.be (@Seismologie_be) March 27, 2020