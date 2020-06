Αιματηρό επεισόδιο στη Γλασκώβη: Πληροφορίες για τρεις νεκρούς μετά από επίθεση με μαχαίρι

Τρία άτομα φέρεται να τραυματίστηκαν θανάσιμα σε επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Γλασκώβης. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες του BBC, πιστεύεται πως ο ύποπτος δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.

Η Αστυνομική Ομοσπονδία Σκωτίας επιβεβαίωσε πως ένας αξιωματικός της δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι. Επί τόπου έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά.

Around 20 police vehicles, armed officers, sniffer dogs and riot shields are on the scene at West George Street in Glasgow. Lots of shouting and huge number of paramedics in hazmat suits @LBC pic.twitter.com/tY30DlToL3

— Fraser Knight (@Fraser_Knight) June 26, 2020